Rize’de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Rize'nin merkeze bağlı Yağlıtaş Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada 2 grup arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı Bir süre sonra tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. B.Ç ve Ç.Y, tarafından açılan silahlı saldırıda Abdulkadir Kar ile K.A ve Y.A yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Abdülkadir Kar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, diğer yaralılar K.A ve Y.A yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Rize Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri kaçan şüpheli B.Ç. ve Ç.Y' yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.