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Giriş Tarihi: 9.6.2022 10:37 Son Güncelleme: 9.6.2022 10:48

Rize'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Rize’de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Rize’de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Olay önceki gün akşam saatlerinde Merkeze bağlı Derebaşı köyündeki bir çay fabrikası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet A. (67) çay fabrikasının önünde otururken, Onur Şeref (42) ve kardeşi Erdi Şeref (41) fabrikanın önüne gelerek iddiaya göre alacak verecek meselesinden dolayı Ahmet A.'ya orak ile saldırarak kavga yaşandı.

Olayı öğrenen Ahmet A.'nın oğlu Ali Rıza A. (41), akşam saatlerinde babasıyla kavga eden Onur ve Erdi Şeref kardeşlerin evine gitti. Evlerinin önünde Onur ve Erdi Şeref ile tartışmaya başlayan Ali Rıza A., belinden çıkardığı tabancayla iki kardeşe ateş ederek vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan ve hastaneye kaldırılan kardeşlerden Erdi Şeref yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan ağabey Onur Şeref'in ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olay sonrası Jandarmaya teslim olan Ali Rıza A., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Rize'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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