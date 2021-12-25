Rize’de sır ölüm! Karı koca, evlerinde ölü olarak bulundu

Oturdukları daireye çıkarak çilingir ile kapıyı açan güvenlik güçleri, çifti evinin oturma odasında hareketsiz bir şekilde olduğunu gördü. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede öldükleri anlaşılan çiftin tabanca ile vurulduğu tespit edildi. Yapılan incelmelerde ele geçirilen bulgulara göre Adem Özdemir'in eşi Nebahat Özdemir'i öldürdükten sonra intihar ettiğinin düşünüldüğü öğrenildi.