Rize Belediyesi saha temizlik görevlileri amiri Ahmet Çelik ve belediye ekipleri tarafından organize edilen doğum günü etkinliğinde Cumhuriyet Caddesi üzeri, Memiş Ağa Parkı civarında sokak temizliği yapan İsmail Yılmaz (52) yerleri süpürürken Belediyeye ait Dijital ekranda kızı Aydanur ve eşi Hatice Yılmaz'ı görünce şok oldu.

Rize'de temizlik görevlisine kızı ve eşinden sürpriz doğum günü | VİDEOHABER

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

15 Yıldır Belediye de temizlik işlerinde çalışan 2 çocuk babası İsmail Yılmaz kızı ve eşinin dijital ekranda doğum gününü kutlaması ile gözyaşlarını tutamadı. Ekran görüntüsünün ardından kızı Edanur ve eşi elinde doğum günü pastası ile yanına gelerek doğum gününü kutladılar. 22 yaşındaki Edanur Yılmaz "Baba seninle gurur duyuyoruz, sen bizim baş tacımızsın, bizler için çalışıyorsun, sana minnettarız" dedi.

"DUYGULANDIM"

Temizlik işçisi İsmail Yılmaz 15 yıldır temizlik işlerinde her aşamada çalıştığını belirterek "Evime helal ekmek getiriyorum, hiçbir zaman işimden utanmadım. 1 kız bir oğlum var, oğlum üniversiteyi bitirdi, onların geleceğini hazırlamak bir baba olarak benim görevimdi. Haram yemedim, kimseye muhtaç olmadım. Alın terim ile işimi yapıyorum. Temizlik yaparken, bir anda kızım ve eşimi ekranda görünce duygulandım" dedi.