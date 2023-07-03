Rize’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Rize'nin Çayeli ilçesi Karadeniz Sahil yolunda otomobilin sürücüsü Aykut Nişan (23) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak kanala düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince sürücünün yaşamını yitirdiğini belirlendi, araçta bulunan Enis Kopuz ise yaralandı.

Nişan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırılırken, kazada yaralanan Kopuz ambulans ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.