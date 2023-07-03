Haberler Yaşam Haberleri Rize’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 3.7.2023 15:14 Son Güncelleme: 3.7.2023 16:00

Rize’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Rize’nin Çayeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

MUSTAFA BAYRAK MUSTAFA BAYRAK
Rize’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Rize'nin Çayeli ilçesi Karadeniz Sahil yolunda otomobilin sürücüsü Aykut Nişan (23) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak kanala düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince sürücünün yaşamını yitirdiğini belirlendi, araçta bulunan Enis Kopuz ise yaralandı.

Nişan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırılırken, kazada yaralanan Kopuz ambulans ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Borsa İstanbul'dan tarihi rekor! 6000 puana yöneldi
Bakan Uraloğlu duyurdu: İki ildeki havalimanı tüm zamanların rekorunu kırdı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Türkiye Fransa olur mu?
Pilot ülke Fransa
Gözün aydın Türkiyem
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "Korku ve Kederin Kaçtığı Gün" adlı oyun hakkında inceleme başlattı
SON DAKİKA: Bakan Özhaseki müjdeyi verdi! Konut teslimatları Ekim, Kasım ve Aralık ayında yapılacak
Hakkari'de düzenlenen 5. Cilo Fest'teki renkli görüntüler HDP'yi rahatsız etti! Ferhat Encü'den skandal paylaşım
İsveç'ten göstermelik kınama! Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırının ardından zorunlu açıklama yaptılar
ARKADAŞINA GÖNDER
Rize’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA