Rize’de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Rize İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen Uyuşturucu ile mücadele kapsamında Veliköy ve Pınarbaşı köylerinden elde edilen istihbarat üzerine operasyon düzenlendi. Savcılık talimatıyla B.K ve B.A adlı kişilerin ev ve eklentilerine yapılan operasyonda 2 kilo 680 gram esrar, 7.65 mm tabanca, 9 mm tabanca, 202 fişek, 43 adet 7.65 mm fişek ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin yanı sıra B.K ve B.A adlı şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan B.K ve B.A isimli kişiler hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.