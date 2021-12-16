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Giriş Tarihi: 16.12.2021 22:27

Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

İHA
Rize’de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Gerçekleştirilen aramada 64 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ele geçirildi.

Güvenlik güçleri, düzenledikleri başarılı operasyonlarla zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ardeşen İlçe Jandarma Komutanlığının düzenlediği operasyonla uyuşturucu ile mücadele kapsamında elde edilen istihbari bilgiler ile ilçeye bağlı Şehitlik köyünde C.D. ve B.D. isimli şahısların ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramada 64 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ele geçirildi. Ele geçirilen maddelere istinaden C.D. ve B.D. isimli şahıslar gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

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Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
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