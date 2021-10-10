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Giriş Tarihi: 10.10.2021 14:55 Son Güncelleme: 10.10.2021 15:21

Rize'de yaşanan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Rize’de yaşanan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Rize'de aileler arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde akrabalarının nişan törenine giden E.P. (33) ve M.K. (43) ile İ.K. (49) ve kardeşi H.İ.K. (34) arasında yüksek sesle konuşulduğu iddiasıyla tartışma yaşandı.

Aileler arasında yaşanan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İ.K. (49) isimli kişi belindeki ruhsatlı tabancasını çıkararak ateş ettiği E.P ve M.K isimli kişiyi yaralandı. H.K. (51) ise olayı yatıştırma gerekçesiyle babasına ait ruhsatlı tüfeğiyle havaya iki el ateş etti. Olayda hastaneye kaldırılan yaralılardan E.P. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı, M.K. ise ayakta tedavi edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Emniyet müdürlüğüne getirilen İ.K, H.İ.K. ve H.K' nın sorgusu sürdüğü öğrenildi.

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Rize'de yaşanan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
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