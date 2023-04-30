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Giriş Tarihi: 30.4.2023 14:38 Son Güncelleme: 30.4.2023 14:40

Rize'deki kazada ölü sayısı 5'e yükseldi

Rize'nin Çayeli ilçesinde dün 17.00 sıralarında dereye uçan araçta yaralanan 4 kişi öldü, 1 kişide ağır yaralanmıştı. Hastenede tedavi altına alınan Mürvet Özdemir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MUSTAFA BAYRAK MUSTAFA BAYRAK
Rize’deki kazada ölü sayısı 5’e yükseldi

Rize'nin Çayeli ilçesi Kaptanpaşa il yolu Buzlupınar köyü mevkiinde saat 17.00 sıralarında dün meydana gelen kazada Çayeli istikametinden Kaptanpaşa köyü istikametine giden Hayrullah Bilgin (54) idaresindeki, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Kazada sürücü Hayrullah Bilgin, İsmet Bilgin (51), Beyza Nur Bilgin (22) ve Mehmet Özdemir (65) hayatını kaybederken, Mürvet Özdemir (54) ise yaralandı. Kazada ağır yaralanan Mürvet Özdemir olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Özdemir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

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Rize'deki kazada ölü sayısı 5'e yükseldi
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