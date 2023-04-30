Rize’deki kazada ölü sayısı 5’e yükseldi

Rize'nin Çayeli ilçesi Kaptanpaşa il yolu Buzlupınar köyü mevkiinde saat 17.00 sıralarında dün meydana gelen kazada Çayeli istikametinden Kaptanpaşa köyü istikametine giden Hayrullah Bilgin (54) idaresindeki, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Kazada sürücü Hayrullah Bilgin, İsmet Bilgin (51), Beyza Nur Bilgin (22) ve Mehmet Özdemir (65) hayatını kaybederken, Mürvet Özdemir (54) ise yaralandı. Kazada ağır yaralanan Mürvet Özdemir olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Özdemir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.