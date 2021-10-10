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Giriş Tarihi: 10.10.2021 17:07

Rize'deki nişanda 'yüksek ses' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

DHA
Rize’deki nişanda ’yüksek ses’ kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Rize'de nişan töreninde yüksek ses nedeniyle çıkan kavgada tabanca ile vurulan Emrah Paliç (33) hayata gözlerini kapadı. Arkadaşı Mecit Kansız (43) ise yaralandı...

Tüyler ürperten olay, dün saat 23.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akrabalarının nişan törenine giden Emrah Paliç ile arkadaşı Mecit Kansız, yüksek ses nedeniyle İsmail (49) ve kardeşi Halil Katmer (34) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada İsmail Katmer, tabanca ile 2 el ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Paliç ve Kansız, yaralandı. Bu sırada Katmer ailesinden H.K. da iddiaya göre kavgayı durdurmak için av tüfeğiyle havaya ateş açtı.
Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Paliç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren Kansız'ın ise genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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Rize'deki nişanda 'yüksek ses' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
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