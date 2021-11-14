Haberler Yaşam Haberleri Rizeli Hatice ninenin ördüğü 55 çift çorap Şırnak'taki askerlere ulaştı
Giriş Tarihi: 14.11.2021 08:45

Rizeli Hatice ninenin ördüğü 55 çift çorap Şırnak'taki askerlere ulaştı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Rizeli Hatice ninenin ördüğü 55 çift çorap Şırnak’taki askerlere ulaştı

Rize'nin Kalkandere İlçesi, Dülgerli Köyünde yaşayan 75 yaşındaki Hatice Kalpakoğlu'nun elleriyle ördüğü 55 çift yün çorap, Şırnak'taki Namaz Dağı Bölgesinde görev yapan Mehmetçiğe ulaştı. Çorapları alan Mehmetçik, Hatice anneye teşekkür etti.

Rize'de yaşayan 75 yaşındaki Hatice Kalpakoğlu, elleriyle ilmek ilmek ördüğü 55 çift çorabı Şırnak İl Jandarma Komutanlığına gönderdi. İl Jandarma Komutanlığı gönderilen çoraplar terörle mücadelede önemli bir role sahip Namaz Dağı Üs Bölgesindeki askerlere İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt tarafından askerlere dağıtıldı.

Hatice annenin çoraplarla birlikte gönderdiği duygu dolu mektup Mehmetçik tarafından okundu. Hatice anne, mektubunda, "Evlatlarım ben sizleri vatan için dağda bayırda kar kış demeden yağmur demeden ne kadar zor şartlarda vazife yaptığınızı televizyondan görüyorum. Hem gururlanıyorum hem de hüzünleniyorum. Sizlerin yapmış olduğunuz vazife en mukaddes vazifedir. Asker ocağı peygamber ocağıdır. Bunun bilincinde vazifenize sımsıkı sarılın. Allah sizlerle beraberdir evlatlarım. Allah başınızı ağrıtmasın. Ayağınıza taş değdirmesin evlatlarım. Sizler arazilerde bizim vatanımızı korurken bizlerde sizin sayenizde güvenle başımızı yastığa koyuyoruz. Ayağınız üşümesin diye hasta olmayasınız diye kendi ellerimle sizlere dağıtılmak üzere 55 çift çorap ördüm, gönderiyorum" dedi. İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt; "Hatice teyzemize teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı gönderiyoruz" dedi.

SABAH'A konuşan Hatice Kalpakoğlu, oğlunun da 6 yıl önce Şırnak'ta askerlik yaptığını belirterek, "Oğlumun mayına basması sonucu ayağı kırılmıştı. Şırnak'ta kışın hava çok soğuk olduğunu bildiğim için orada görev yapan Mehmetçiklerimizin ayakları üşümesin istedim. Ördüğüm çoraplar oraya ulaşmış, teşekkür videosu çekip gönderdiler. Çok mutlu oldum, ağladım" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hülya Avşar'ın itirafına Tanju Çolak kayıtsız kalmadı! Tanju Çolak: Hoşuma gitmedi desem yalan olur!
SON DAKİKA: Lionel Messi’den sonra Paris Saint-Germain'de barınamadı! Yıldız oyuncu ipleri kopardı, ilginç ayrılık sebebi...
SON DAKİKA: 2022 SSK ve BAĞKUR emekli maaş zamları netleşiyor! Ocak Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?
SON DAKİKA! Norveç'e duvar oldu, A Milli Takım'ın 2. olmasını sağladı! Letonya kalecisi Roberts Ozols, İslambek Kuat'ı hatırlattı...
Yunan generalden tarihi itiraf: Baş edemiyoruz
Usta oyuncu Erkan Can'ı işitme cihazına mahkum eden tokat!
Son dakika: A Milli Takım'dan Dünya Kupası yolunda dev adım! Milliler Norveç'ten gelen güzel haberle sevindi...
Son dakika haberler: Galatasaray'dan tarihi transfer kararı: 5 isim gönderiliyor! Arda Turan, Marcao, Kerem, Morutan...
Türkiye Puan Durumu: 2022 Dünya Kupası G grubu Türkiye Puan Durumu tablosu nasıl, kaçıncı sırada?
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ABD'ye net mesajı: Türkiye alternatifsiz değildir
ARKADAŞINA GÖNDER
Rizeli Hatice ninenin ördüğü 55 çift çorap Şırnak'taki askerlere ulaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA