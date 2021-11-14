Rizeli Hatice ninenin ördüğü 55 çift çorap Şırnak’taki askerlere ulaştı

Rize'de yaşayan 75 yaşındaki Hatice Kalpakoğlu, elleriyle ilmek ilmek ördüğü 55 çift çorabı Şırnak İl Jandarma Komutanlığına gönderdi. İl Jandarma Komutanlığı gönderilen çoraplar terörle mücadelede önemli bir role sahip Namaz Dağı Üs Bölgesindeki askerlere İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt tarafından askerlere dağıtıldı.

Hatice annenin çoraplarla birlikte gönderdiği duygu dolu mektup Mehmetçik tarafından okundu. Hatice anne, mektubunda, "Evlatlarım ben sizleri vatan için dağda bayırda kar kış demeden yağmur demeden ne kadar zor şartlarda vazife yaptığınızı televizyondan görüyorum. Hem gururlanıyorum hem de hüzünleniyorum. Sizlerin yapmış olduğunuz vazife en mukaddes vazifedir. Asker ocağı peygamber ocağıdır. Bunun bilincinde vazifenize sımsıkı sarılın. Allah sizlerle beraberdir evlatlarım. Allah başınızı ağrıtmasın. Ayağınıza taş değdirmesin evlatlarım. Sizler arazilerde bizim vatanımızı korurken bizlerde sizin sayenizde güvenle başımızı yastığa koyuyoruz. Ayağınız üşümesin diye hasta olmayasınız diye kendi ellerimle sizlere dağıtılmak üzere 55 çift çorap ördüm, gönderiyorum" dedi. İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt; "Hatice teyzemize teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı gönderiyoruz" dedi.

SABAH'A konuşan Hatice Kalpakoğlu, oğlunun da 6 yıl önce Şırnak'ta askerlik yaptığını belirterek, "Oğlumun mayına basması sonucu ayağı kırılmıştı. Şırnak'ta kışın hava çok soğuk olduğunu bildiğim için orada görev yapan Mehmetçiklerimizin ayakları üşümesin istedim. Ördüğüm çoraplar oraya ulaşmış, teşekkür videosu çekip gönderdiler. Çok mutlu oldum, ağladım" dedi.