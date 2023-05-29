Rizeli Havva ninenin Erdoğan sevgisi

Rize'nin Canpolat Mahallesi'nde oturan 85 yaşındaki Havva Özkan seçimlerinin ilk turunda rahatsızlığı nedeniyle sandığa gidip oy kullanamamıştı. İkinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermek için kızı Fatma Topçu'dan (58) yardım istedi. Topçu yürümekte güçlük yaşayan yaşlı annesini sırtına alarak oy kullanacağı sandığa götürdü. Burada yapılan kontrellerin ardından oyunu kullanabildi. Fatma Topçu "Annem Cumhurbaşkanımızı çok seviyor. Annemin mutluluğu her şeye bedel. Önemli olan Cumhurbaşkanımızın ülkemizin, milletimizin başında olması" diye konuştu.