Rize’li vatandaşın yaylada karşılaştığı ayı ile diyaloğu sosyal medyada büyük ilgi gördü: Git yat, kar yağdı, gezme buralarda

Rize'nin Çayeli ilçesinde Vicvanak Yaylası'nda gezen Burak Öztürk isimli vatandaş karda gezen ayı ile karşılaştı. Öztürk, ayı'ya bağırarak, "Git yat, kar yağdı, gezme buralarda" dediği görüntüyü paylaşması sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Rize'nin yüksek kesimlerinde yağan kar etrafı beyaza bürüdü. Çayeli İlçesi Vicvanak yaylasında gezen Burak Öztürk isimli kişi karda gezen ayı ile karşılaştı. O anları cep telefonuyla kayda alan Öztürk ayıya; "Git yat kar yağdı, gezme buralarda, çabuk hayde yürü, koş, çabuk yat aşağı bakayım hayde" diye seslendi. Ayı ile olan görüntüleri sosyal medyasından yayınlayan Öztürk büyük ilgi gördü.

O anları anlatan Burak Öztürk, "Yaylada gezerken hemen alt tarafta karda gezen ayı gördüm. O sırada cep telefonumla kayda girerek ayıya "Git yat kar yağdı, gezme buralarda, çabuk hayde yürü, koş, çabuk yat aşağı bakayım hayde" diye bağırdım. Ayı sesimi duyunca karda koşarak bir anda kayboldu. Sosyal medya hesabımdan paylaştığım o görüntü büyük ilgi gördü" dedi.

Rize’li vatandaşın ayı ile diyaloğu ilgi gördü: Git yat, kar yağdı, gezme buralarda