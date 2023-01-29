Rizeliler İsveç’i protesto etti

Küçükçekmece Rizeliler Derneği üyeleri, İstiklal Caddesi'nde bulunan İsveç İstanbul Başkonsolosluğu önünde yaptıkları basın açıklamayla İsveç'i protesto etti. İsveç'teki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim'ın yakılmasına tepkiler sürüyor. Küçükçekmece Rizeliler Derneği üyelerinden oluşan bir grup, of road araçlarla bir süre şehir turu yaptıktan sonra geldikleri İsveç Başkonsolosluğu önünde basın açıklaması yaparak İsveç'i protesto etti. Grup adına konuşan Küçükçekmece Rizeliler Derneği Başkanı Ahmet Sivri yaptı.

"TERÖRİST İSVEÇ'İ KINIYORUZ"

Sivri açıklamasında, "Bugün kâfirler Kuranımıza saldırıyor. Biz buna çok üzgünüz. Kuranımıza saldırmalarını istemiyoruz. Biz diğer kitapların da hak kitap olduğunu bildiğimiz için biz hiçbir kitaba saldırmayız. Biz hiçbir insana saldırmayız. Allah bunu bize yasak etmiştir. Biz Müslümanın bir insana zarar vermesi kesinlikle yasak edilmiştir. Biz terörist İsveç'i kınıyor ve lanetliyoruz. Kuran-ı Kerim'i yakmakla İslam'a zarar vereceklerini sanıyorlar. Allah nurunu tamamlayacaktır" dedi. Açıklamanın ardından tekbir getiren grup sessizce dağıldı.