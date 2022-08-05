Vampir kelebek sessiz sedasız kayboldu: Bu hastalıktan kurtulduk

Konu ile ilgili Sabah muhabiri Mehmet Can Peçe ile Konuşan Çay Üreticileri Dernek(ÇAYÜDAD) Başkanı Mustafa Mavi, "10 yılda bir böyle hastalıklarla ile karşılaştıklarını ve ardından kendi kendine yok olduklarını belirterek, 2010'lu yıllarda son derece zararlı olan bu tür geçen sene çok az, bu sene ise hemen hemen hiç görülmedi. Genelde fasulyelerde ve incir ağaçlarında üreme yapan bu türe bu sene rastlamadım. Bu tür bu tamamen kayboldu. Biz bölgede her 10 yılda bir böyle bir hastalıkla mücadele ediyoruz. Bundan önce çay bitti vardı. Çaya çok fazla zarar veren ve rekolteye düşüren bir hastalıktı ve 10 yıl sonra sona erdi. Üretici dikkatini başka bir tarafa verdiği için şu anda bunun farkında değil. Geçmişte yaşadığı bu sorunu açıkçası pek hatırlamıyor. İnsanlar şu anda kelebeğin varlığını unutmuş bir halde" diye konuştu.