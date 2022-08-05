Vampir kelebek sessiz sedasız kayboldu: Bu hastalıktan kurtulduk

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde ilk kez 2008 yılında görülen, bitkilerin öz suyundan beslenerek çoğalan ve tarım arazilerini zarar verdiği için bölgede "vampir kelebek" olarak adlandırılan 'Ricania Simulans' sessiz sedasız kayboldu.
Yıllardır tarım arazilerinin yanı sıra vatandaşların evlerini de istila eden türe bu sene rastlanmadı. Temmuz ve Ağustos aylarından ortaya çıkan tür genellikle fasulye, incir, lahana, ve çay tarlalarında kendine yer edinirdi. Vatandaşların zaman zaman evinin içine dahi giren tür bu sene kendini göstermedi.
Konu ile ilgili Sabah muhabiri Mehmet Can Peçe ile Konuşan Çay Üreticileri Dernek(ÇAYÜDAD) Başkanı Mustafa Mavi, "10 yılda bir böyle hastalıklarla ile karşılaştıklarını ve ardından kendi kendine yok olduklarını belirterek, 2010'lu yıllarda son derece zararlı olan bu tür geçen sene çok az, bu sene ise hemen hemen hiç görülmedi. Genelde fasulyelerde ve incir ağaçlarında üreme yapan bu türe bu sene rastlamadım. Bu tür bu tamamen kayboldu. Biz bölgede her 10 yılda bir böyle bir hastalıkla mücadele ediyoruz. Bundan önce çay bitti vardı. Çaya çok fazla zarar veren ve rekolteye düşüren bir hastalıktı ve 10 yıl sonra sona erdi. Üretici dikkatini başka bir tarafa verdiği için şu anda bunun farkında değil. Geçmişte yaşadığı bu sorunu açıkçası pek hatırlamıyor. İnsanlar şu anda kelebeğin varlığını unutmuş bir halde" diye konuştu.
"BU HASTALIKTAN KURTULDUK"
Çay üreticisi Hatice Kondi ise, "Her sene bu aylarda fasulye, salatalık, lahana ve çay tarlalarında görürdük. Bu sene hiç rastlamadım. Sanırım bu hastalıktan kurtulduk. İnsana bir zararı yoktu ama bitkilerin suyunu emerdi" dedi.
Geçtiğimiz yıllarda evini dahi saran kelebekten kurtulduklarını ifade eden Bayram Dinç ise, "Bu sene yok denilecek kadar az. Olanı da fark etmiyoruz. Önceden evimizin balkonunu ve sebzelerimizi istila eden bu hayvandan kurtulduk. Vatandaşımız pek farkında olmasa da bu sorunu geride bıraktığımız için mutluyum" diye konuştu.