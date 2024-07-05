Robot işçi mesaiye başladı

Japonya'da demiryollarındaki altyapı çalışmalarında kullanılması için devasa bir robot geliştirildi. 1980'lerin bilimkurgu filmlerinden fırlamışa benzeyen 12 metrelik robot, Batı Japonya Demiryolları şirketi tarafından kullanılacak. Alt gövdesi kamyona sabitlenen robot, uzun kolları sayesinde raylarda erişilmesi zor noktalardaki bakım ve onarım çalışmalarını yapabiliyor. Kamyondaki operatör, robota göz olarak yerleştirilen kameralar sayesinde 40 kilo ağırlığındaki devasa makineyi kontrol edebilecek.Operatör, bunun için özel olarak tasarlanan bir VR gözlük takacak. Batı Japonya Demiryolları'nın yöneticisi Kazuaki Hasegawa, robotun öncelikle hatlarda tehlike oluşturan ağaç dallarını kesmekte ve elektrik devrelerini tamir etmekte kullanılacağını söyledi. Hasegawa, robotun kademeli olarak daha geniş çaplı bakım ve onarım işleri için görevlendirileceğini ekledi. İş güvenliğini artırmayı hedeflediklerini söyleyen yönetici, "Makineleşmeyle elektrik çarpması veya düşmelerden kaynaklanan işyeri kazalarını ortadan kaldırma hedefinde önemli adım atacağız" dedi. Teknoloji şirketi Nippon Signal ve robotik firması Jinki Ittai'nin ortaklığıyla geliştirilen insansı robot, ülkede yaşlanan nüfus nedeniyle oluşan iş açığının kapatılmasına da katkı sağlayacak.