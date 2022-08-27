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Giriş Tarihi: 28.8.2022

Robot Pizzacı: Siparişiniz 45 saniyede hazır

SpaceX’ten ayrılan bir grup mühendis, pizzacı oldu. Pizzalar bir kamyon içinde tamamen robotlar tarafından yapılacak ve fırında pişecek. Siparişler 45 saniyede hazır olacak

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Robot Pizzacı: Siparişiniz 45 saniyede hazır
ABD'nin Los Angeles kentinde sıradışı bir pizza girişimi açılıyor. Stellar Pizza (Yıldız Pizza) adlı bu girişimde pizzalar, kamyonlarda pişecek ve sipariş 45 saniyede hazır olacak. Söz konusu girişimin arkasında, önceden Elon Musk'ın uzay firması SpaceX'te çalışmış bir grup mühendis yer alıyor. Mühendisler, bu projeyle Los Angeles sakinlerine daha taze, daha hızlı ve daha ucuz ürünler vererek, pizza tüketimini daha da kolaylaştırmayı umuyor. Stellar Pizza'da siparişler, otomasyon yoluyla hazırlanıyor. Yani tüm süreci robotlar üstleniyor. Bu da siparişin hazırlanması için gereken süreyi çok kısaltıyor. Kamyonların içinde yer alacak 900 derecelik fırınlar tasarlandı.



Pizza hamurunun üretilmesi, açılması ve sonunda üzerine malzemelerin yerleştirilmesi ise kamyonun içindeki bir dizi robotik kol tarafından üstleniliyor. Böylece evlere servis edilen pizzaların da yolda pişmesi mümkün olacak. Girişimin kurucularına göre bu, daha düşük maliyetli bir restoran modeli. Kurucular, 5 yıl içinde 3 bin 600 makineyi ABD'lilerin hizmetine sunmayı planlıyor. Pizzaların fiyatları ise 7 ila 10 dolar arasında değişecek. Şirket şu anda stadyumlar ve üniversite kampüsleri gibi müşterilerin yoğun olduğu alanlara götürmek için bir kamyon filosu kurmak istiyor. Bu amaç doğrultusunda fon toplama çalışmalarını sürdüren şirket kurucuları, müşterilerin sipariş vermek için kullanacağı bir mobil uygulama da geliştiriyor.

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Robot Pizzacı: Siparişiniz 45 saniyede hazır
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