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Giriş Tarihi: 5.7.2023

Robot Sophia, Çamlıca Kulesi’nden radyo yayını yapacak

Robot Sophia, Çamlıca Kulesi’nden radyo yayını yapacak
Dünyada şimdiye kadar üretilmiş robotlar arasında insan görünümüne en yakın robot olan yapay zekâ ürünü Sophia, dünyada ilk defa radyo yayıncılığı yapan robot olacak. Hong Konglu araştırmacıların geliştirdiği ve Suudi Arabistan'ın 25 Ekim 2016'da Riyad'da düzenlenen Geleceğin Yatırım Girişimleri adlı etkinlikte vatandaşlık verdiğini duyurduğu Sophia, İstanbul'da bulunan Çamlıca Televizyon Kulesi'nden radyo yayını yapacak. Radyo yayıncılığı yapma lisansı alan Sophia, 6-7 Temmuz tarihlerinde Cenevre'de yapılacak olan radyo yayınlarına İstanbul'dan katılacak. Böylece Sophia'nın, dünyada radyo yayını yapan ilk robot olacağı belirtiliyor. Yapay zekâ robotunun 6-7 Temmuz tarihlerinde yapacağı yayın öncesinde Çamlıca Kulesi'nde basına tanıtımı yapıldı. Çamlıca Kulesi Genel Müdürü Mustafa Önçırak, "Çamlıca Kulesi bilindiği üzere dünyada 100 FM radyo yayınlarının aynı noktadan yapıldığı bir kule. Dünyada ilk defa canlı radyo yayını yapacak Sophia robotumuzu ağırlıyoruz. Herkesi yayını dinlemeye davet ediyoruz" dedi.

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Robot Sophia, Çamlıca Kulesi’nden radyo yayını yapacak
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