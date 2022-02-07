Haberler Yaşam Haberleri Robotik cerrahiyle iki kansere müdahale
Giriş Tarihi: 7.2.2022

Robotik cerrahiyle iki kansere müdahale

DİDEM SEYMEN DİDEM SEYMEN
Robotik cerrahiyle iki kansere müdahale
İstanbul'da rutin sağlık kontrolleri için hastanenin yolunu tutan İsmail Çavuşoğlu (63) checkup yaptırınca hayatının şokunu yaşadı. Çavuşoğlu'nun vücudunda hem mide tümörü hem de prostat kanseri saptandı. Tek iyi haber her ikisinin de erken dönemde olmasıydı. Çavuşoğlu, robotik cerrahi ile aynı anda hem mide hem de prostat kanserinden kurtuldu, 3 gün sonra taburcu oldu. İsmail Çavuşoğlu'nun ilk olarak Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Emre Balık tarafından robotik cerrahi ile tümör olan mide bölgesi alındı, hemen sonra da Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Erdem Canda ise robotik prostat kanseri ameliyatını gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, ameliyat sonrası herhangi bir sorunu yaşamadı, kanama ya da komplikasyon gelişmedi.
Ameliyatları gerçekleştiren doktorlar Balık ve Canda "Robotik cerrahi daha az kanama ve komplikasyon ile hastanın kısa sürede normal yaşama dönmesini sağlıyor" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

HDP'li Hüda Kaya'dan Koronavirüse yakalanan Başkan Erdoğan için insanlık dışı paylaşım: Dilerim geçmiş olmasın
SON DAKİKA | SGK'dan flaş karar! O para iade edilecek: Dikkat sizin de başınıza gelebilir
Rusya Ukrayna krizinde ABD'den savaş senaryosu: İki günde düşer, 50 bin kişi ölür...
Son dakika: Bakan Dönmez Isparta'daki elektrik kesintisiyle ilgili açıklama! İl merkezinde elektriksiz şebeke kalmadı
Hangi adda bir element yoktur?
Salih Bayraktar, Özdemir Bayraktar'ın Paşa'ya verdiği o cevabı ilk kez anlattı: Kafamızdaki çuvalı çıkarma mücadelesi
Muharrem İnce'den muhalefete salvolar: 6 ayda dağılırsınız
Son dakika: Bakan Akar koronavirüse yakalandı
İBB Sözcüsü Murat Ongun'un lüks kayak tatiliyle ilgili yeni detaylar: Geceliği 50 bin TL...
Son dakika: 6 Şubat koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
ARKADAŞINA GÖNDER
Robotik cerrahiyle iki kansere müdahale
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA