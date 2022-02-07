Robotik cerrahiyle iki kansere müdahale

İstanbul'darutin sağlık kontrolleri için hastanenin yolunu tutan İsmail Çavuşoğlu (63) checkup yaptırınca hayatının şokunu yaşadı. Çavuşoğlu'nun vücudunda hem mide tümörü hem de prostat kanseri saptandı. Tek iyi haber her ikisinin de erken dönemde olmasıydı. Çavuşoğlu, robotik cerrahi ile aynı anda hem mide hem de prostat kanserinden kurtuldu, 3 gün sonra taburcu oldu. İsmail Çavuşoğlu'nun ilk olarak Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Emre Balık tarafından robotik cerrahi ile tümör olan mide bölgesi alındı, hemen sonra da Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Erdem Canda ise robotik prostat kanseri ameliyatını gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, ameliyat sonrası herhangi bir sorunu yaşamadı, kanama ya da komplikasyon gelişmedi.
Ameliyatları gerçekleştiren doktorlar Balık ve Canda "Robotik cerrahi daha az kanama ve komplikasyon ile hastanın kısa sürede normal yaşama dönmesini sağlıyor" dedi.