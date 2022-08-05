Haberler Yaşam Haberleri "Rock and Roll" ilk çıktığı 1950'li yıllarda Türkçe'ye hangi adla da çevrilmiş ancak bu adın yerine orjinal adı tercih edilmiştir?
Giriş Tarihi: 5.8.2022 21:48 Son Güncelleme: 5.8.2022 21:49

"Rock and Roll" ilk çıktığı 1950'li yıllarda Türkçe'ye hangi adla da çevrilmiş ancak bu adın yerine orjinal adı tercih edilmiştir?

ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 5 Ağustos 2022 Cuma günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan "Rock and Roll" ilk çıktığı 1950'li yıllarda Türkçe'ye hangi adla da çevrilmiş ancak bu adın yerine orjinal adı tercih edilmiştir? sorusunun cevabı merak konusu olarak "Rock and Roll" ilk çıktığı 1950'li yıllarda Türkçe'ye hangi adla da çevrilmiş ancak bu adın yerine orjinal adı tercih edilmiştir? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor. İşte sorunun merak edilen cevabı.

Rock and Roll ilk çıktığı 1950’li yıllarda Türkçe’ye hangi adla da çevrilmiş ancak bu adın yerine orjinal adı tercih edilmiştir?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 5 Ağustos 2022 Cuma günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan "Rock and Roll" ilk çıktığı 1950'li yıllarda Türkçe'ye hangi adla da çevrilmiş ancak bu adın yerine orjinal adı tercih edilmiştir? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan "Rock and Roll" ilk çıktığı 1950'li yıllarda Türkçe'ye hangi adla da çevrilmiş ancak bu adın yerine orjinal adı tercih edilmiştir? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.

SORU: "Rock and Roll" ilk çıktığı 1950'li yıllarda Türkçe'ye hangi adla da çevrilmiş ancak bu adın yerine orjinal adı tercih edilmiştir?

A- Kaya ve Tekerlek
B- Sallan ve yuvarlan (CEVAP)
C- Şok ve gürültü
D- Kafa ve saç

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