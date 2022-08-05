Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 5 Ağustos 2022 Cuma günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan "Rock and Roll" ilk çıktığı 1950'li yıllarda Türkçe'ye hangi adla da çevrilmiş ancak bu adın yerine orjinal adı tercih edilmiştir? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan "Rock and Roll" ilk çıktığı 1950'li yıllarda Türkçe'ye hangi adla da çevrilmiş ancak bu adın yerine orjinal adı tercih edilmiştir? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.