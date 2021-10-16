Rögar cinayeti şüphelisi yakalandı

Küçükçekmece'de bir sokak içinde bundan 14 yıl önce yaşanan olayda açık unutulan rögar kapağı bir cinayete sebep oldu. İddiaya göre İnönü Caddesi Akyel Sokak içerisinde açık unutulan rögar çukuruna bir otomobil düşünce, sokak sakinleri ile otomobildeki şahıslar arasında tartışma yaşandı. Otomobilden inen iki kişi önce Ahmet A. ile kavga etti. Olayı gören Abdullah Kurt da tartışmaya katılınca bu kez bıçaklar konuştu. Kimliği belirlenemeyen iki kişi önce Abdullah Kurt'u bıçakladı ardından Ahmet A.'yı da bıçakladı. Zanlılar ile sokak içinde bir süre kovalamaca yaşandı. Zanlılar daha sonra plakası tespit edilemeyen bir araç ile kaçtı.

OLAY YERİNDE ÖLMÜŞ

Olay sırasında bıçaklanan Abdullah Kurt kaldırımda can verirken yaralı Ahmet A. ise Samatya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay yerinde gerekli incelemeleri yaparken, kaçan zanlılar ile ilgili inceleme başlattı.

14 YIL SONRA YAKALANDI

Olayın üzerinden 14 yıl geçtikten sonra flaş bir gelişme yaşandı. Abdullah Kurt'un ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılandığı mahkemede 25 yıl kesilmiş hapis cezası alan ve aranması bulunan hükümlü Recep S. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yakalanan hükümlü adliyeye sevk edildi.