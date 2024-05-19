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Giriş Tarihi: 19.5.2024 09:17

Rojda Çelik ve Bengüsu Bütüner her yerde aranıyordu: Orada görülmüşler!

İzmir'de 16 yaşındaki Rojda Çelik ile 19 yaşındaki Bengüsu Bütüner, 2 gün önce ortadan kayboldu. Aileler, polise kayıp ihbarında bulunurken iki genç kızın en son Denizli'de görüldüğü iddia edildi.

İHA
Rojda Çelik ve Bengüsu Bütüner her yerde aranıyordu: Orada görülmüşler!

İzmir, Karabağlar'da ikamet eden 16 yaşındaki Rojda Çelik ile 19 yaşındaki Bengüsu Bütüner, 2 gün önce ortadan kayboldu. Aileler tüm aramalarına rağmen ulaşamadıkları kızları için polise kayıp ihbarında bulundu.



Son olarak Denizli Çınar Meydanında kent güvenlik sistemi kameralarına yansıdığı iddia edilen 2 genç kızın Denizli'de olduğu düşünülüyor. Kızı için Denizli'de ilgili kurumlara müracaat eden anne Çelik, kızlarının bir an önce bulunması için Denizlili vatandaşlardan yardım istedi. Polisin arama çalışmalarına devam ettiği olayla ilgili aileler kızlarını görenlerin polise haber vermeleri talep edildi.

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Rojda Çelik ve Bengüsu Bütüner her yerde aranıyordu: Orada görülmüşler!
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