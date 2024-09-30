Rojin 4 gündür kayıp

Van'da cuma akşamı arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen ve kendisinden bir daha haber alına mayan Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş'in arama çalışmaları sürüyor. Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ekipleri, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi dalgıçları, Van Gölü'nün üniversite sahilinde arama çalışmalarını yoğunlaştır dı. Baba Nizamettin Kabaiş, "Herkesten rica ediyorum, gören varsa haber verin. O sadece benim değil herkesin ciğeri" dedi.