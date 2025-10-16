Haberler Yaşam Haberleri Rojin Kabaiş olayı son gelişmeler "Ek uzman mütaalası talep edildi!" Rojin Kabaiş olayı ne, son gelişmeler nedir?
Rojin Kabaiş son dakika haberleri arasında takip edilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Van'da kaldığı yurttan çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisinin cansız bedenine 18 gün sonra göl kenarında ulaşılmıştı. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapora göre genç kızın vücudunda 2 erkek DNA'sı tespit edilmişti. Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş kızının cinayete kurban gittiğini söylemişti. Peki; Rojin Kabaiş olayı nedir, soruşturmada son durum ne?

İki farklı erkeğe ait DNA tespiti sonrası soruşturma titizlikle yürütülmeye devam ederken ek uzman mütalaası talep edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da soruşturmanın çok yönlü devam ettiğine dair bilgi paylaştı. Kamera kayıtları, telefon incelemeleri, HTS dökümleri ve tanık ifadeleri değerlendiriliyor. İşte, Rojin Kabaiş son dakika gelişmeleri:

ROJİN KABAİŞ OLAYI NEDİR?

2024 yılında Van'da kaldığı yurttan ayrılan üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, kaybolmuş ve cansız bedeni 18 gün sonra Van Gölü kıyısında bulunmuştu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisinin cansız bedeni Mollakasım Köyü sahilinde bulunmuş ve gözler Adli Tıp Kurumu raporlarına dönmüştü.

Rojin Kabaiş nasıl öldü sorusuna yanıt arayan aile ve soruşturmada görev alan yetkililer gelen raporu beklemiş ve daha sonra detaylı şekilde rapor incelenmişti.

ATK raporuna göre Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni suda boğulma olarak belirlendi. Genç kızın babası Nizamettin Kabaiş kızının cinayete kurban gittiğini söylemiş ve soruşturmayı yakından takip etmişti.

Yine Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda üniversite öğrencisinin bedeninde 2 erkeğe ait DNA tespit edilmişti. Van ve Diyarbakır barosu avukatlarının "DNA'lar hangi bölgelerde tespit edildi, açıklansın" talebi üzerine rapor açıklandı.

ROJİN KABAİŞ SON DAKİKA: EK MÜTALAA TALEBİ!

Yayımlanan tespit raporunda DNA örneklerinin Kabaiş'in göğüs ve vajina bölgesinde bulunduğu belirtildi. Bunun üzerine avukatlar cinsel saldırı olma ihtimali üzerinde yeniden durulması gerektiğini belirtti.

Soruşturmanın yeni bir seyir kazanması ardından ek uzman mütalaası talep edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili soruşturmaya dair şunları söyledi:

"Otopsi, biyolojik, toksikolojik ve histopatolojik analizler sonucunda hazırlanan bu rapora ek olarak İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan konuya ilişkin ek bir uzman mütalaası talep edilmiştir"

