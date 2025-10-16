Rojin Kabaiş olayı son gelişmeler "Ek uzman mütaalası talep edildi!" Rojin Kabaiş olayı ne, son gelişmeler nedir?

Rojin Kabaiş nasıl öldü sorusuna yanıt arayan aile ve soruşturmada görev alan yetkililer gelen raporu beklemiş ve daha sonra detaylı şekilde rapor incelenmişti.

ATK raporuna göre Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni suda boğulma olarak belirlendi. Genç kızın babası Nizamettin Kabaiş kızının cinayete kurban gittiğini söylemiş ve soruşturmayı yakından takip etmişti.