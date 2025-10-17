Rojin Kabaiş olayında son durum"Ek uzman mütaalası talep edildi!" Rojin Kabaiş olayı nedir, ne zaman yaşandı?

İki farklı erkeğe ait DNA tespiti sonrası soruşturma titizlikle yürütülmeye devam ederken ek uzman mütalaası talep edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da soruşturmanın çok yönlü devam ettiğine dair bilgi paylaştı. Kamera kayıtları, telefon incelemeleri, HTS dökümleri ve tanık ifadeleri değerlendiriliyor. İşte, Rojin Kabaiş son dakika gelişmeleri:
2024 yılında Van'da kaldığı yurttan ayrılan üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, kaybolmuş ve cansız bedeni 18 gün sonra Van Gölü kıyısında bulunmuştu.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisinin cansız bedeni Mollakasım Köyü sahilinde bulunmuş ve gözler Adli Tıp Kurumu raporlarına dönmüştü.
Rojin Kabaiş nasıl öldü sorusuna yanıt arayan aile ve soruşturmada görev alan yetkililer gelen raporu beklemiş ve daha sonra detaylı şekilde rapor incelenmişti.
ATK raporuna göre Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni suda boğulma olarak belirlendi. Genç kızın babası Nizamettin Kabaiş kızının cinayete kurban gittiğini söylemiş ve soruşturmayı yakından takip etmişti.
Yine Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda üniversite öğrencisinin bedeninde 2 erkeğe ait DNA tespit edilmişti. Van ve Diyarbakır barosu avukatlarının "DNA'lar hangi bölgelerde tespit edildi, açıklansın" talebi üzerine rapor açıklandı.
Yayımlanan tespit raporunda DNA örneklerinin Kabaiş'in göğüs ve vajina bölgesinde bulunduğu belirtildi. Bunun üzerine avukatlar cinsel saldırı olma ihtimali üzerinde yeniden durulması gerektiğini belirtti.
Soruşturmanın yeni bir seyir kazanması ardından ek uzman mütalaası talep edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili soruşturmaya dair şunları söyledi:
"Otopsi, biyolojik, toksikolojik ve histopatolojik analizler sonucunda hazırlanan bu rapora ek olarak İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan konuya ilişkin ek bir uzman mütalaası talep edilmiştir"