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Giriş Tarihi: 16.10.2024

Rojin’in cesedi Van Gölü sahilinde bulundu

Van’da, 18 gündür aranan üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’ten acı haber geldi. Genç kızın cansız bedeni, Van Gölü sahilinde kaybolduğu noktadan 15 kilometre uzaklıkta bulundu

NAZLI TİMUR NAZLI TİMUR
Rojin’in cesedi Van Gölü sahilinde bulundu
Van'da, 27 Eylül'de kaldığı yurttan arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyledikten sonra bir daha geri dönmeyen Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'in (21) cesedi bulundu. Tuşba ilçesine bağlı Molla Kasım Mahallesi'nde bahçe sulamaya giden Mehmet Emin Ankay (60) adlı vatandaş sahilde bir karartı gördü.




Yaklaşınca bunun bir ceset olduğunu fark eden Ankay, jandarmaya haber verdi. Uzun süre suda kaldığı için kısmen bozulmalar meydana gelen cesedin 18 gündür aranan Rojin Kabaiş'e ait olduğu belirlendi. Genç kızın elbiselerinin üzerinde bulunduğu ve ilk incelemede cesette herhangi bir darp izi bulunmadığı belirtildi. Kaybolduğu noktadan 15 kilometre uzaklıkta bulunan Rojin'in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Van Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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Rojin’in cesedi Van Gölü sahilinde bulundu
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