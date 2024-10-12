Rol model olun bağımlılığı engelleyin

Türkiye'de cep telefonu bağımlılığı büyük sorunların yaşanmasına neden oluyor. Dünya genelinde de hızlıca artan bu bağımlılık nedeniyle anne, baba ve çocuk arasında büyük bir iletişim kopukluğu da yaşanıyor. SABAH, "Cep telefonu bağımlılığı nasıl önlenir?" sorusunun cevabını uzman isimlere sordu. Yeşilay Akademi Direktörü Hakan Çetin: "Her cep telefonu kullanan kişi bağımlı değil. Bağımlılık bir sonuçtur. Neden değildir. Yolunda gitmeyen şeyler çıktığında bağımlılık oluşur. Ailelerin de rol model olması gerekiyor. Annebabanın da ekran kullanımını kontrol etmesi lazım. Eğer aile denetim sağlamazsa eğitim ve öğretim hayatına da etki etmemesine neden olur."İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Akın: "Avrupa ülkelerinin birçoğunda olduğu gibi belli bir yaşa kadar akıllı telefon ve sosyal medya kullanımını engellemek gerek. Aile onayı olmadan, kimlik numarası girmeden çocuk sosyal medyaya girmemeli." Uzman Klinik Psikolog Kevser Karaköse Türk: "Çocuğu telefon kullanımıyla ödüllendirmeyin. Örneğin çocuğunuza 'Ödevini yaparsan telefonla oynayabilirsin' demeyin. Ebeveynler rol modeldir. Anne baba da kendi telefon kullanımını makul ölçüde tutmalı."