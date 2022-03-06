Rolls Royce yolsuzluğunda ABD’den Türkiye talebi

ABD Adalet Bakanlığı, İngiliz otomobil üreticisi Rolls Royce'un yabancı hükümet yetkililerine rüşvet verdiği gerekçesiyle üç ülkeye 800 milyon dolar ödeyeceğini açıkladı. ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Rolls Royce; ABD, İngiltere ve Brezilya hükümetlerine toplamda 800 milyon Dolar para cezası ödemeyi kabul etti. Söz konusu rakamın yaklaşık 605 milyon dolarının İngiltere'ye, 170 milyon dolarının ABD'ye ve 25 milyon dolarının Brezilya'ya ödeneceği bildirildi. Adı geçen üç ülkedeki yolsuzlukla mücadele güçlerinin işbirliğinde yürütülen soruşturmaları kapsamında, şirketin 2000-2013 döneminde yabancı hükümet yetkililerine kamu ihaleleri karşılığında 35 milyon dolar rüşvet verdiği ortaya çıkarıldı.

RÜŞVET İDDİALARINI KABUL EDİNCE BORSA FIRLADI

Rolls Royce'un suçlamaları kabul ettiği ifade edilen açıklamada, Çin, Tayland, Brezilya, Hindistan, Rusya, Kazakistan, Azerbaycan, Angola, Malezya, Nijerya ve Iraklı hükümet yetkililerinin şirketten rüşvet aldığı kaydedildi. Şirketin Londra borsasında işlem gören hisseleri, rüşvet soruşturmasının sonuçlanmasının ardından yüzde 6 değer kazandı.

BREZİLYA: 25 MİLYON DOLARA ANLAŞTIK

Brezilya Federal Kamu Savcılığı ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 2014'ten beri devam eden Yolsuzluk operasyonu kapsamında İngiliz Rolls-Royce şirketiyle anlaşmaya vardığını duyurdu. Brezilya devlet petrol şirketi Petrobras'ın eski yöneticisinin şirkete ödenen rüşveti ihbar etmesi üzerine Federal Savcılık, İngiliz şirketi ile Petrobras'a 25 milyon dolar tahsis edilmesi konusunda anlaştı. Ödenecek miktar Petrobras'ın uğradığı zararın telafisi için kullanılacak. Rolls-Royce, Petrobras eski yöneticisi Pedro Barusco'nun ödenen rüşvetleri anlatması sonrasında yolsuzluk operasyonuna dahil edilmişti. Barusco şubat ayında verdiği ifadesinde İngiliz şirketin Petrobras ile 100 milyon dolarlık bir sözleşmenin imzalanması için rüşvet verdiğini söylemişti. Barusco aynı ifadesinde ödenen paradan kimin ne kadar yararlandığını bilmediğini ama kendisinin Rolls-Royce'dan 200 bin dolar aldığını ifade etmişti.

ABD'DEN TÜRKİYE'YE İADE TALEBİ

Dünya çapında yaşanan rüşvet iddiaları hakkında ABD'li yetkililer çalışmalarına devam ederken ABD'nin Türkiye'den talepte bulunduğu ortaya çıktı. Kazakistan'da hükümet yetkililerine rüşvet verdiği iddiasıyla kırmızı bültenle aranan Petros Conteguris'in Türkiye'de ikamet ettiği ortaya çıktı. ABD'li yetkililer Petros Conteguris'in kendi ülkelerinde şüpheli olduğunu bu nedenle kendilerine iade edilerek yargılanmasını istedi. ABD Adalet Baakanlığı tarafından Türkiye'ye sunulan talepte, "Kara Para Aklama, Rüşvet ve Yolsuzluk" suçlarından Amerika Birleşik Devletleri adli makamlarının talebi üzerine uluslararası seviyede aranan ve Türkiye'de bulunduğu bildirilen, Avusturya ve Yunanistan vatandaşı, Petros Conteguris'in iadesi istendi.

SUÇ TÜRKİYE'DE DEĞİL KAZAKİSTAN'DA İŞLENDİ

İade talebi üzerine harekete geçen Türk yetkililer olayla ilgili çalışma başlattı. İstanbul Cumhuriyet Bşasavcılığı Petros Conteguris'in iade edilmesi konusunda mahkemeye verdiği mütalaada mevcut isnatlar doğrultusunda, 6706 Sayılı Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Kanunu'nun 15,16,17,18. maddeleri ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6.maddesi hükmü dikkate alınarak sanığın işlediği iddia olunan suçlardan Komplo Kurmak fiilinin ceza yasasında suç olarak düzenlenmediğini ifade etti. ABD'nin iade talebinde de belirttiği eylemlerin Türkiye'de değil Kazakistan ülkesinde gerçekleştirildiği anlatılan mütalaada, sanığın iadesinin yasal koşulları oluşmadığı bu nedenle talepnamenin reddine karar verilmesi yönünde görüş bildirildi.

ABD'NİN İADE TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme savcılığın mütalaasının ardından Kazakistan'da hükümet yetkililerine rüşvet dağıttığı ve ABD'nin zararına eylemlerde bulunduğu iddiasıyla iade istenilen şüpheli hakkında kararını verdi. 6706 sayılı yasanın 18.maddesi uyarınca sanık Petros Conteguris'in iade talebinin kabul edilemez olduğuna karar veren mahkeme ABD'nin iade talebini reddetti.