’Rolüm Ağır Peki Ya Senin Rolün Ne?’

"Rolüm Ağır, Peki Senin Rolün Ne?" projesi, obezitede daha önce dikkat çekilmemiş sorunlara değiniyor. Yaşamlarının her alanında damgalama ve ayrımcılığa maruz kalan obeziteli bireylerin sorunlarını gündeme getiren projede bu yıl basınla iş birliği yapılıyor.



Projenin ilk adımında, 'Obezitede Medyanın Rolü'nün mercek altına alınacağı atölye çalışmaları düzenleniyor. İlki 4 Kasım 2021'de düzenlenen atölyede Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi, Reklamcılık ve Tanıtım Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Deniz Sezgin tarafından gerçekleştirilen sunumda obezitenin medyadaki temsili tartışıldı. Obeziteli bireylerin maruz kaldığı ötekileştirici davranışları ve ifadeleri el birliği ile yapıcı, harekete geçirici olanlarla değiştirmek gerektiğini söyleyen Sezgin, "Bilimsel bilgiyle ve doğru iletişimle ortak doğrunun inşa edilmesi sürecinde güç birliği yapmanın önemli olduğuna inanıyoruz. Aynı zamanda habere ulaşma, haber üretme ve haberi iletme aşamalarında medya mensuplarının ne kadar büyük bir sorumluluk yüklendiğinin de bilincindeyiz" dedi.



OBEZİTENİN BİR HASTALIK OLARAK KABUL EDİLMESİ GEREKİYOR



Türkiye Obezite Araştırma Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Dilek Yazıcı ise obezitenin sağlık üzerine olan etkilerine değindi. Obezitenin kompleks bir hastalık olarak kabul edilmesi gerektiğini belirten Yazıcı, obezitenin tedavisine de bu şekilde yaklaşılması gerektiğini söyledi. Obezitenin ortaya çıkmasındaki temel problemim enerji alımındaki artış ve harcanmasındaki azalma sonucunda vücuttaki enerji dengesinin bozulması olduğunu ifade eden Yazıcı, "Fazla enerjinin yağ dokusu olarak depolanması sonucunda obezite ortaya çıkar. Ancak aslında bu denge bu kadar da basit değildir, çünkü gerek enerji alımını gerekse de enerji harcanmasını birçok genetik, epigenetik, fizyolojik, davranışsal, sosyokültürel ve çevresel faktör etkiliyor" şeklinde konuştu.



'ROLÜM AĞIR, PEKİ SENİN ROLÜN NE?' PROJESİ NEDİR?



TOAD tarafından gerçekleştirilen 'Rolüm Ağır, Peki Senin Rolün Ne?' projesi, 'Rolüm Ağır - Obezitede Ayrımcılık ve Damgalama' kitabından yola çıkarak geliştirildi.



Türkiye'de bu alanda ilk kez yapılan bir araştırmayı içeren proje obeziteli bireylerin eğitimde, sosyal hayatta, iş hayatında, medya ve sağlık alanlarında karşılaştıkları damgalama ve ayrımcılık konularına dikkat çekiyor. Damgalama ve ayrımcılık, obeziteli bireylerin sosyal hayatlarını kısıtlamakla kalmıyor, obezite tedavisinin önünde engellere de sebep oluyor. "Rolüm Ağır, Peki Senin Rolün Ne?" projesi, obezite konusunda toplumdaki herkese önemli roller düştüğü mesajını veriyor.



Obezite hastalığı hakkında merak edilenlere ve projenin ayrıntılarına www.rolumagir.com web sitesinden ulaşılabilir.