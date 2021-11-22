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Giriş Tarihi: 22.11.2021 20:17

Roma döneminden kalma 500 yıllık kapı çivileri bulundu

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Roma döneminden kalma 500 yıllık kapı çivileri bulundu

Adıyaman merkezde bulunan tarihi Perre Antik Kentte yapılan kazılarda bin 500 yıllık olduğu tahmin edilen ahşap kapıya ait sıralı çiviler ortaya çıktı.

Perre Antik kent Nekropol alanın doğusundaki yerleşik alanda devam eden kazılarda yeni eserler ortaya çıkmaya devam ediyor. Yürütülen kazılarda Roma Dönemine ait bir mekan yapısı ortaya çıkartıldı. Mekanın Güneyinde kesme taştan yapılmış kapı eşiği bulundu. Çürüyen ve ahşap olduğu değerlendirilen kapıya ait çok sayıda çivi bulundu.

Yapılan detaylı çalışmalarda bu çivilerin insitu (orijinal) olarak korunmuş ahşap bir kapıya ait olduğu anlaşıldığını belirten Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, "Perre Antik kentinde yürütülen kazı çalışmalarında Roma dönemine ait mekan yapısı açığa çıkarılmıştır. Mekanın güneyinde kesme taştan yapılmış kapı eşiği bulunmuştur. Bu kapının yanında sıra veren çiviler ortaya çıkarılmıştır. Yapılan detaylı çalışmalarda bu çivilerin insitu olarak korunmuş ahşap bir kapıya ait olduğu anlaşılmıştır. Zaman içinde ahşap çürümüş çiviler ve kilit sistemi insitu olarak yerinde kalmıştır. Bu çivilerin topuz kısmı oldukça geniştir. Bundan dolayı bu çiviler hem kapıyı birbirine bağlamada hem de kapı süsü olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Çivi sıraları baz alınarak yapılan ölçümlerde kapının yaklaşık 1.80*1.20 metre ölçülerinde olduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca mekanın kuzeydoğu köşesinde yuvarlak formda tandır yapısı mevcuttur" dedi.

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Roma döneminden kalma 500 yıllık kapı çivileri bulundu
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