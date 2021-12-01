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Giriş Tarihi: 1.12.2021 10:13 Son Güncelleme: 1.12.2021 10:18

Roma dönemine ait heykel başı bulundu

ABBAS ÇAKAR
Roma dönemine ait heykel başı bulundu

Düzce İli Konuralp bölgesinde Düzce Belediyesi tarafından devam eden Prusias Ad Hypium Antik Kentindeki kazılarda, Roma dönemine ait olduğu düşünülen heykel ayağının ardından heykel başı da bulundu.

Düzce'nin ve bölgenin en önemli tarihi miraslarından olan Konuralp Antik Tiyatro'da, 12 ay boyunca aralıksız olarak yapılan kazılarda, tarih gün yüzüne çıkıyor. Konuralp Antik Tiyatro'sunda geçtiğimiz günlerde sahne binasının doğu girişinde çocuk ayağına ait olduğu tahmin edilen bir heykel bulunmuştu. Heykel ayağının çıktığı bölümde devam eden kazı çalışmalarında bu kez de heykel başına rastlandı. Titizlikle çıkarılan heykel başı temizlendikten sonra Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Ara vermeden devam eden kazılarda heykelin diğer parçalarının da çıkması öngörülüyor.

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Roma dönemine ait heykel başı bulundu
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