Roma dönemine ait heykel başı bulundu

Düzce'nin ve bölgenin en önemli tarihi miraslarından olan Konuralp Antik Tiyatro'da, 12 ay boyunca aralıksız olarak yapılan kazılarda, tarih gün yüzüne çıkıyor. Konuralp Antik Tiyatro'sunda geçtiğimiz günlerde sahne binasının doğu girişinde çocuk ayağına ait olduğu tahmin edilen bir heykel bulunmuştu. Heykel ayağının çıktığı bölümde devam eden kazı çalışmalarında bu kez de heykel başına rastlandı. Titizlikle çıkarılan heykel başı temizlendikten sonra Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Ara vermeden devam eden kazılarda heykelin diğer parçalarının da çıkması öngörülüyor.