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Giriş Tarihi: 2.1.2024 22:17

Roma dönemine ait taş mozaik tablo ele geçirildi

Yalova’da Suriye’den kaçak yollarla Türkiye sokulduğu değerlendirilen Roma dönemine ait “taş mozaik tablo” ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı

İHA
Roma dönemine ait taş mozaik tablo ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Armutlu ilçesinde M.M'nin ikametinde tarihi eser olduğu duyumu aldı. Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüpheliye ait 2 adreste arama gerçekleştirildi. Aramada, Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye sokulduğu değerlendirilen 88 santime 75 santim ebadında Roma dönemine ait "taş mozaik tablo" ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.M. isimli hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı. Yalova Emniyeti'nden yapılan açıklamada, "Ülkemizin kültür miraslarının korunması ile halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için suç ve suçlulara yönelik çalışmalarımız aralıksız ve kararlılıkla sürdürülecektir" denildi.

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Roma dönemine ait taş mozaik tablo ele geçirildi
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