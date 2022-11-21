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Giriş Tarihi: 21.11.2022 15:56 Son Güncelleme: 21.11.2022 15:56

Roma Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Roma'da Ne Yapılır, Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler, Kaç Günde Gezilir?

Roma gezilecek yerler konusunda kısa bir araştırma yaptığınızda çok fazla gezilecek yerin olduğunu görebilirsiniz. Roma gezilecek yerler konusunda oldukça zengindir. Bunun yanında araştırmanızda Roma'yı gezmek için kaç gün gerekir sorusuna da cevap bulmanız gerekir. Vaktiniz kısıtlı ise Roma'da 1 günde gezilecek yerler belirlenerek hızlı bir program yapılabilir. Roma'da gezilecek yerler nereler ve Roma'da ne yapılır konularını sizler için derledik.

Roma Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Roma’da Ne Yapılır, Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler, Kaç Günde Gezilir?

Roma'da gezilecek yerler genellikle Antik döneme ait olan yapılardır. Roma mimarisi, Roma gezilecek yerler konusunda da kendini gösterir. Çok fazla gezilecek yer olduğundan Roma'yı gezmek için kaç gün gerekir konusuna da eğilmeniz gerekir. Roma'da 1 günde gezilecek yerler araştırması ile de hızlı bir gezi programı yapabilirsiniz. Roma'nın neyi meşhur ve Roma'da ne yapılır sorularının cevabı yazımızın devamında.

Roma'da Gezilecek Yerler

Roma'da çok sayıda gezilecek yer vardır. Güzel bir gezi planı ile Roma'nın gezilmesi gereken yerlerini rahatlıkla görebilirsiniz. Bu kapsamda aşağıdaki tavsiyeleri dikkate alabilirsiniz.

Kolezyum
Roma denildiğinde akla gelen gezilecek yerlerin başında Kolezyum gelir. Dönemin en büyük arenası olan Kolezyum, gladyatörlerin birbiri ile vahşice savaştığı bir yerdir. Kapıda bekleyen gladyatör kostümlü muhafızlarla fotoğraf çektirebilirsiniz.

Roma Forumu
Kolezyum'un hemen yanında bulunan Roma Forumu, içerisinde birçok tapınağın bulunduğu bir alandır. Romulus Tapınağı ve Rostra gibi tapınaklar, bu ibadethanelerden ikisidir.

Santa Maria Maggiore Bazilikası
Şehrin en büyük bazilikalarından biri burasıdır. Zengin mimari yapısı ile dikkat çeken bu bazilika, Roma'da bulunduğunuz esnada mutlaka görülmesi gereken yerlerden biridir.

Konstantin Takı
Roma'da İmparator Konstantin'in zafer takı bulunur. Bu tak, İmparator Konstantin'in 312 senesinde Maksensu'a karşı kazandığı zaferin anısına yapılmıştır.

Pantheon
Pantheon, Roma'daki tüm tanrıların ortak tapınağı olarak inşa edilmiş bir yapıdır. Söz konusu tapınak, Antik dönemin günümüze kadar korunmuş yapıları arasındadır.

Trevi Çeşmesi
Bu çeşme, aşk çeşmesi olarak da adlandırılır. Üzerinde birçok heykelin de bulunduğu bu çeşme, aynı zamanda bir dilek dileme noktasıdır. Bu kapsamda gün içinde çeşmeye binlerce bozuk para atılır.

Roma'nın Neyi Meşhur?

Roma'nın nesi meşhur diye merak edenlerin aklına gelen cevap kuşkusuz makarnadır. Özellikle spagetti makarnanın meşhur olduğu şehir, dünyada adını duyurmuştur. Bunun yanında şehirde çok sayıda pizzacı vardır. İtalyan pizzalarının dünyada çok meşhur olduğu düşünüldüğünde yemek tercihinizi pizzadan yana kullanabilirsiniz.
Roma, kafe kültüründe de öne çıkan şehirlerden biridir. Roma kahvesi ve tiramisu tatlısı, şehirde bulunduğunuz esnada tatmanız gereken lezzetlerden ikisidir.

Roma'yı Gezmek İçin Kaç Gün Gerekir?

Roma, mimarisine hayran kalacağınız şehirlerden biridir. Bu nedenle şehri gezmek için ne kadar uzun süre ayırırsanız sizin için o kadar iyi olacaktır. Gezi için en az 3 günlük bir gezi programı yapmanızı tavsiye ediyoruz. Vaktiniz kısıtlı ise küçük bir araştırma ile gezilecek yerleri öncelik sırasına göre de belirleyebilirsiniz.

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Roma Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Roma'da Ne Yapılır, Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler, Kaç Günde Gezilir?
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