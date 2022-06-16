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Giriş Tarihi: 16.6.2022 14:59 Son Güncelleme: 16.6.2022 15:40

Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserleri satmak isterken yakalandılar

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserleri satmak isterken yakalandılar

Diyarbakır’da ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri arayan 4 kişi İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalandı. Ele geçirilen tarihi eserler, Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, bazı şahısların ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eserleri 50 bin dolar karşılığında satmak için Bismil ilçesinde müşteri aradıklarını tespit etti. Söz konusu 4 kişi Bismil'in Aralık mahallesinde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı. Yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 67 bronz sikke, 3 heykel ve 2 yüzük olmak üzere toplam 72 tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan 4 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

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Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserleri satmak isterken yakalandılar
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