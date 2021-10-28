Roma ve Osmanlı dönemine ait 144 sikke ele geçirildi

Olay, kırsal Gayre Mahallesinde meydana geldi. Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 2 şüphelinin tarihi eser ticareti yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüphelileri takibe alan jandarma ekipleri, Gayre Mahallesi'nde alışveriş yapmak üzere olan 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Tarihi eser ticareti yaptığı tespit edilen A.O.D. ve M.G.'nın adreslerinde yapılan aramalarda Roma dönemine ait 12 sikke ve Osmanlı dönemine ait 132 sikke olmak üzere toplamda 144 sikke ele geçirildi. Ayrıca birde kurusuku tabanca bulundu.



Yakalanan şüphelilerden 2'sinin jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı belirtilirken, A.O.D. ve M.G.'nın ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.