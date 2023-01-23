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Giriş Tarihi: 23.1.2023 13:24 Son Güncelleme: 23.1.2023 13:45

Roman kadınlardan Cumhurbaşkanına teşekkür

Adana’nın Yüreğir Belediyesi ve Dünya Roman Kültürü Müzisyenler Derneği işbirliği ile ‘Anne Çocuk El Ele, Güvenli Geleceğe Projesi’ kapsamında 25 Roman kadına Yüreğir Sosyal Girişimcilik Merkezi’nde hazırlanan tekstil atölyesinde kurs verildi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Roman kadınlardan Cumhurbaşkanına teşekkür

Kursu tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını veren Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir ilçesinde her vatandaşın huzur ve barış içerisinde ya, olduklarını belirterek "Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Biz, biz olduğumuzun farkına vardık. Çok mutluyuz. Halka, topluma karışıyoruz. Bizi önemseyen ve böyle güzel bir kursla buluşturan Fatih Mehmet Kocaispir başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Dikiş nakış işleri ile ev ekonomimize katkı sağlıyoruz. Bize fırsat verilirse biz her şeyi yaparız" şeklinde konuştu.

ROMAN BULUŞMASINA KATILDI

Öte yandan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, eşi Raziye Kocaispir ile birlikte AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığınca İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen '2023 Roman Buluşması-Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz' programına katıldı. Salondan eşi Raziye Kocaispir ile birlikte selfie çekip sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Kocaispir, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa ediyor, Yüzyılın Romanını hep birlikte yazıyoruz" ifadelerine yer verdi.

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Roman kadınlardan Cumhurbaşkanına teşekkür
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