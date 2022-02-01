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Giriş Tarihi: 1.2.2022

Romanın arasından tarih çıktı

Romanın arasından tarih çıktı

Kocaeli’nde bir sahafta satılan ünlü Yaban romanının ilk sayfasında, yazarı Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun, eşi Ayşe Leman hanıma ithafen yazdığı imzalı notu herkesi heyecanlandırdı

İzmit'te sahaf dükkanı işleten Şerafettin Ergül, yıllardır kitap, plak, kaset ve pul biriktiriyor. Yaklaşık 200 binin üzerinde kitabı, 2 binden fazla plağı ve binlerce kaset ile pulu olan Ergül, hayatını kitapların ve unutulmaya yüz tutmuş eserlerin arasında geçiriyor. Ergül, kapanmak üzere olan bir kitapçıda, ayaklar altında çiğnenen kitaplar ve gazeteler arasında, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Yaban romanının ilk basımını buldu. Ergül, Kitabın ilk sayfasını çevirdiği zaman Yakup Kadri'nin imzasını taşıyan not buldu. 1958 yılında Yakup Kadri tarafından imzalanan o notta şu satırlar yer alıyor:
Lemancığım sana bu kitabı ithaf ederken müşterek hayatımızın en tatlı günlerini hatırlıyorum…
Yaban romanını, kapanmak üzere olan bir kitapçıda bulduğunu anlatan sahafçı Şerafettin Ergül, "Yakup Kadri Karaosmanoğlu, kendi duygularını ithaf ettiği Yaban adlı eserinin ilk baskısında, hanımefendiye duygularını yazmış. O eseri bulduğumda ben de Yakup Kadri'nin duygularını hissettim. Dönemin yazarlarıyla aynı duyguyu paylaşmak beni kitaplara ciddi anlamda bağladı. Müthiş derecede sevindim" dedi.



YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU
Tanzimat döneminden Cumhuriyet dönemine kadar Türk toplumunun geçirdiği tüm evreleri eserlerinde işleyen Yakup Kadri Karaosmanoğlu, 11 Ekim 1923 tarihinde Burhan Asaf Belge'nin kız kardeşi Leman hanım ile evlendi. Cumhuriyet'in ilanından sonra 1931'de Manisa, 1932'de Mardin milletvekili seçilerek meclise girdi. Tiran, Prag, Lahey ve Bern elçiliklerinde görev yaptı. 13 Aralık 1974'te Ankara'da vefat etti.

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Romanın arasından tarih çıktı
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