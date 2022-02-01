Romanın arasından tarih çıktı

Kocaeli’nde bir sahafta satılan ünlü Yaban romanının ilk sayfasında, yazarı Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun, eşi Ayşe Leman hanıma ithafen yazdığı imzalı notu herkesi heyecanlandırdı
İzmit'te sahaf dükkanı işleten Şerafettin Ergül, yıllardır kitap, plak, kaset ve pul biriktiriyor. Yaklaşık 200 binin üzerinde kitabı, 2 binden fazla plağı ve binlerce kaset ile pulu olan Ergül, hayatını kitapların ve unutulmaya yüz tutmuş eserlerin arasında geçiriyor. Ergül, kapanmak üzere olan bir kitapçıda, ayaklar altında çiğnenen kitaplar ve gazeteler arasında, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Yaban romanının ilk basımını buldu. Ergül, Kitabın ilk sayfasını çevirdiği zaman Yakup Kadri'nin imzasını taşıyan not buldu. 1958 yılında Yakup Kadri tarafından imzalanan o notta şu satırlar yer alıyor:
Lemancığım sana bu kitabı ithaf ederken müşterek hayatımızın en tatlı günlerini hatırlıyorum…
Yaban romanını, kapanmak üzere olan bir kitapçıda bulduğunu anlatan sahafçı Şerafettin Ergül, "Yakup Kadri Karaosmanoğlu, kendi duygularını ithaf ettiği Yaban adlı eserinin ilk baskısında, hanımefendiye duygularını yazmış. O eseri bulduğumda ben de Yakup Kadri'nin duygularını hissettim. Dönemin yazarlarıyla aynı duyguyu paylaşmak beni kitaplara ciddi anlamda bağladı. Müthiş derecede sevindim" dedi.
YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU
Tanzimat dönemindenCumhuriyetdönemine kadarTürk toplumunungeçirdiğitüm evrelerieserlerinde işleyenYakup KadriKaraosmanoğlu,11 Ekim1923 tarihindeBurhan AsafBelge'nin kızkardeşi Lemanhanım ile evlendi.Cumhuriyet'inilanından sonra1931'de Manisa,1932'de Mardinmilletvekili seçilerek meclisegirdi. Tiran, Prag, Lahey veBern elçiliklerinde görev yaptı. 13Aralık 1974'te Ankara'da vefat etti.