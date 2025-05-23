Romanlar hem Hıdırellez’i hem de PKK’nın kendini feshetmesini kutladı

Beyoğlu Dolapdere Romanlar Gençleri Eğitim ve Kültür derneği tarafından bu yıl ilk kez Hıdırellez kutlaması gerçekleştirildi. PKK'nın kendini fesih etmesinin de aynı zamana denk gelmesi nedeniyle Beyoğlu sokaklarında çifte kutlama yaşandı.

Beyoğlu Romanlar Gençleri Eğitim ve Kültür Derneği üyeleri Beyoğlu sokaklarında müzik eşliğinde ve ellerinde Türk bayrakları ile gönüllerince eğlendiler. Beyoğlu sokaklarında yaşanan bu coşkulu kutlama eşliğinde büyük bir ateş yakılıp üzerinden atlanılarak bahar bayramının bereket ve huzur getirmesi dilendi.

Dolapdere Romanlar Gençleri Eğitim ve Kültür derneği başkanı Yaşar Diktepe Beyoğlu'nda uzun yıllar sonra ilk Hıdırellez bahar bayramını kutladıklarını PKK'nın da kendini feshetmesinin aynı zamana denk gelmesi nedeniyle bu coşkunun ikiye katlandığını söyledi.