Romanya’da ayıların itlafı artırılacak

Romanya'da geçen hafta genç bir yürüyüşçünün popüler bir patikada saldırıya uğrayıp ölmesinin ardından kahverengi ayıların itlafı artırılacak. Saldırı sonrası Başbakan Marcel Ciolacu, parlamentoyu acil bir oturum için yaz tatilinden geri çağırdı. Parlamento, kahverengi ayı popülasyonunu kontrol altına almak için yeni bir yasayı kabul etti. Yeni yasa, 2024 yılında 481 ayının itlaf edilmesine izin veriyor. Bu, geçen yılın toplamı olan 220'nin iki katından fazla. Karpat Dağları'nda yürüyüşçünün ayı saldırısı sonucu hayatını kaybetmesi, ülke genelinde büyük tepkiye yol açmıştı.