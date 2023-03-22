Rönesans Rezidans’ın yapı denetim sorumlusu tutuklandı

Hatay'da 'cennetten bir kare' sloganıyla satışa sunulan ve depremde yıkılarak yaklaşık bin kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'la ilgili soruşturmada dün önemli bir gelişme yaşandı. Antakya'daki sitenin yapı denetim sorumlusu Ali Onur Çinçinoğlu hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. İzmir'de yakalanan Çinçinoğlu, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklandı. SABAH, Çinçinoğlu'nun uluslararası bir kongrede CHP'li Hatay Belediyesi'ni temsil eden heyette yer aldığı, Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın onursal başkanı olduğu Hatayspor'da ise kulüp görevlisi pozisyonunda olduğunu duyurmuştu. Çinçinoğlu'na, PFDK tarafından da iki yıl önceki Galatasaray maçında stada usulsüz seyirci alınması nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti cezası verilmişti.