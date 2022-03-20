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Giriş Tarihi: 21.3.2022

Röntgen sırasında altın vurgunu

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Röntgen sırasında altın vurgunu

İstanbul’da, “Size öncelik tanıyacağım” diyerek yaşlı hastaların ziynet eşyalarını toplayıp kaçan Çetin Ö. yakalandı. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi

İSTANBUL'DA devlet hastanelerinin görüntüleme merkezlerinde akıl almaz bir yönteme başvuran 46 yaşındaki hırsızlık şüphelisi Çetin Ö., röntgen, tomografi ve ultrason sırası bekleyen çok sayıda yaşlı vatandaşı mağdur etti.

KUYUMCUDA BOZDURDU
Gözüne kestirdiği orta ve yaşlı vatandaşlara yanaşan hastane faresi, yardımcı olacağını söyleyerek güven kazandı. Çetin Ö., konuştuğu kişilere sıra beklemesine gerek kalmadığını, erken girmesi için öncelik tanıdığını iddia ederek içeri girecek vatandaşların üzerinde bulunan bilezik, altın küpe gibi ziynet eşyaları çıkarmasını istedi. Ancak içerideki personel, hastalara dışarda beklemelerini söyleyince gerçek ortaya çıktı. Dışarıda Çetin Ö.'yü bulamayan mağdurlar, hastane polisine giderek hırsızı ihbar etti. Tüm devlet hastanelerindeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Hastane faresinin aynı taktikle onlarca yaşlıyı mağdur ettiği ortaya çıktı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheli, suçlamaları kabul etti. Üstelik son eyleminde yaşlı bir kadını kandırıp 1 altın bilezik, 3 adet altın yüzük, 1 altın saat ve 2 adet altın küpeyi alarak kuyumcuda bozdurduğunu söyledi. Çetin Ö., tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Röntgen sırasında altın vurgunu
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