Röportajı ortaya çıkan müteahhit tutuklandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde 100'e yakın kişiye mezar olan Ilgım Apartmanı'nı yapan ve kentte inşa ettiği çok sayıda yapı depremde yerle bir olan Zorsu İnşaat'ın sahibi firari müteahhit Salih Zorsu yakalandı. 5 yıl önce reklam amacıyla röportaj verdiği ve yaptığı binalarda deprem için uygulanan denetimden zevk bile aldığını dile getirdiği ortaya çıkan Zorsu, "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklandı. "Firmamızın birinci önceliği kalite" şeklinde röportaj veren Zorsu'yla birlikte Antakya ve Defne'deki yıkılan yapılarla ilgili tutuklu sayısı 47 oldu.