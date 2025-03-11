Haberler Yaşam Haberleri RÖVANŞ HEYECANI: Barcelona - Benfica maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 11.3.2025 13:36

RÖVANŞ HEYECANI: Barcelona - Benfica maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Barcelona, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında kendi sahasında Benfica'yı konuk ediyor. Lluís Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele öncesinde, futbolseverler maçın tarihini ve yayın bilgilerini merak ediyor. İlk karşılaşmada, Estadio da Luz’da 10 kişi kalan rakibi karşısında 1-0 mağlup olan Benfica, tur umutlarını bu rövanş maçına taşıdı. Peki, Barcelona-Benfica rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair detaylar…

RÖVANŞ HEYECANI: Barcelona - Benfica maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Barcelona ve Benfica arasında Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu rövanş maçı için heyecan dorukta. İlk maçta 1-0'lık galibiyetle avantaj yakalayan Barcelona, evinde oynayacağı rövanşta bu üstünlüğünü koruyarak çeyrek finale adını yazdırmayı hedefliyor. Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün Barcelona karşısında sahaya çıkıp çıkmayacağı ise merak konusu oldu. Peki, Barcelona-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün oynayıp oynamayacağı hakkında detaylar ve maçın muhtemel 11'leri...

BARCELONA-BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Barcelona ile Benfica arasındaki Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı, 11 Mart Salı günü TSİ 20:45'te başlayacak.

BARCELONA- BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Estadio Olímpico Lluís Companys Stadtyumu'nda oynanacak olan mücadele TRT Spor ekranlarında naklen canlı yayınlanacak.

KEREM VE ORKUN İLK 11'DE FORMA GİYECEK Mİ?

Barcelona ile oynanan ilk maçta mücadeleye ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün rövanş mücadelesinde sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

Benfica: Trubin, Silva, Otamendi, Fernandez, Lemos Araujo, Aursnes, Barreiro, Orkun, Kerem Aktürkoğlu, Schjelderup, Pavlidis

Barcelona: Szczesny, Martinez, Ronald Araujo, Kounde, Balde, Pedri, de Jong, Olmo, Yamal, Raphinha, Lewandowski

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RÖVANŞ HEYECANI: Barcelona - Benfica maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
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