RÖVANŞ HEYECANI: Barcelona - Benfica maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Barcelona ve Benfica arasında Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu rövanş maçı için heyecan dorukta. İlk maçta 1-0'lık galibiyetle avantaj yakalayan Barcelona, evinde oynayacağı rövanşta bu üstünlüğünü koruyarak çeyrek finale adını yazdırmayı hedefliyor. Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün Barcelona karşısında sahaya çıkıp çıkmayacağı ise merak konusu oldu. Peki, Barcelona-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün oynayıp oynamayacağı hakkında detaylar ve maçın muhtemel 11'leri...