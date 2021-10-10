‘Ruh sağlığında erken teşhis önemli’

DÜN 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü
'ydü. Pandemi sürecinde artan sorunlarla önemi daha da iyi anlaşılan ruh sağlığı konusunda Psikiyatri Uzmanı Doktor Derya Öktem erken teşhisin önemine işaret etti. İşte sözleri: İnsanlar sağlık deyince daha çok beden sağlığı akıllarına geliyor ama ruh sağlığı ve beden sağlığı bir bütün şekildedir. Kanser
nasıl erken saptanırsa yaşam süresi uzuyor ya da tamamen tedavi edilebiliyorsa bizde de erken saptanan rahatsızlıklar tedavi sürecini kısaltıyor. Bu yüzden ruhsal sorunlarla karşılaştığınızda 'Ben deli miyim
de buraya geldim?' gibi toplumsal damgalamalardan uzak bir şekilde ve vakit kaybetmeden bir doktor yardımıyla çözmeye çalışın.