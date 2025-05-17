Ruhsatsız Bungalovda tatil faciayla bitti! 4 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu

Olay, Muradiye Mahallesinde faaliyet gösteren Garden Home isimli Bungalov tesisinde meydana geldi. A. A. ( 4) isimli çocuk ailesiyle beraber konakladığı Bungalovun içerisinde ailesinin fark etmediği bir anda havuza düştü. Yaklaşık 10 dakika sonra ailesi tarafından fark edilerek havuzdan çıkarılan çocuk ambulans ile Sapanca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ancak çocuk tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi. Olayın meydana geldiği işletmenin Geçici Ruhsatının 31 Aralık 2024'de iptal edildiği ruhsatının bulunmadığı, müşteri girişlerini Kimlik Bildirim Sistemine(KBS) zamanında yapmadığı, olay sonrası yaptığı belirlendi.