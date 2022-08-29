Haberler Yaşam Haberleri Ruhsatsız kıraathanede yakalandılar… 12 bin lira ceza yediler
Giriş Tarihi: 29.8.2022 09:32 Son Güncelleme: 29.8.2022 10:50

Ruhsatsız kıraathanede yakalandılar… 12 bin lira ceza yediler

İstanbul’da ruhsatsız bir kıraathanede yasa dışı kumar oynayan 7 kişi; Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. 7 kişiye 12 bin 733 lira idari para cezası kesildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Ruhsatsız kıraathanede yakalandılar… 12 bin lira ceza yediler

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Kanarya Mahallesi'nde "Kıraathane" olarak faaliyet yürütülen bir iş yerinde yasa dışı bir şekilde kumar oynayan 7 kişiyi gözaltına aldı. İş yeri sahibi de gözaltına alındı. 3 bin 300 lira kumar parası ve 23 renkli pula el konuldu.

Ruhsatsız kıraathanede yakalandılar! 12 bin lira ceza yediler | Video

Adreste yasa dışı kumar oynadıkları saptanan yedi kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında 12 bin 733 lira idari para cezası kesildi. İş yerinin sorumlusu hakkında "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı ve ruhsatsız olarak faaliyet yürütüldüğü tespit edilen iş yeri İlçe Zabıta Ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı.

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Ruhsatsız kıraathanede yakalandılar… 12 bin lira ceza yediler
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