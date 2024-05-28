Ruhsatsız silah avına çıkan polis 3 kadını gözaltına aldı

Adana'da 2 evde çok sayıda ruhsatsız silah bulunduğunu öğrenen polis söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler, L.G.'ye ait evin bahçesindeki çiçeklikten şüphelenerek toprağı kazınca Kalaşnikof ele geçirdi. S.A.'nın evindeyse 2 tabanca ele geçirdi. Operasyonlarda 3 kadın 1'i çocuk 4 kişi gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

TOPRAĞI KAZINCA

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Ova Mahallesi'ndeki 2 ayrı evde çok sayıda ruhsatsız silah olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, şüpheliler L.G. ile S.A.'nın evine eş zamanlı baskın yaptı. L.G.'nin evinde arama yapan ekipler, bahçedeki çiçeklikten şüphelenip, kazdı. Toprağın altında çuval içerisinde Kalaşnikof piyade tüfeği ile 2 şarjör ve 68 mermi ele geçirildi. S.A.'nın evinde ise ruhsatsız 2 tabanca ile 10 mermi bulundu. Operasyonda L.G. ile akrabası A.K. (17), S.A. ve gelini T.A. gözaltına alındı.

ÇOCUK SUÇU ÜSTLENDİ

Emniyete götürülen şüphelilerden A.K., "L.'nin evinde bulunan Kalaşnikof, bana ait. Birkaç gün önce tanımadığım bir kişiden satın aldım. Balkonun altında toprak vardı. Bulunmasın diye çuvala koyup, gömdüm" dedi. L.G. ise, "A.K., eşimin yakını olur. Bir hafta önce kız arkadaşıyla buluşacağını söyleyip, evin anahtarını istemişti. Evime ondan başkası girmedi. Silah A.K.'nindir" savunması yaptı. Diğer şüpheliler S.A. ile T.A. da, silahların kendilerine ait olmadığını öne sürdü.

SERBEST KALDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler A.K., L.G., S.A. ile T.A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı