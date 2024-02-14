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Giriş Tarihi: 14.2.2024 13:33 Son Güncelleme: 14.2.2024 14:10

Ruhsatsız silah operasyonu: 1 tutuklama

Adana’da düzenlenen operasyonda ruhsatsız 3 tabanca ve kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi, yakalanan 3 zanlıdan 1’i tutuklandı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Ruhsatsız silah operasyonu: 1 tutuklama

Adana'da polisin düzenlediği operasyonda 1 uzun namlulu piyade tüfeği ile 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

EŞ ZAMANLI BASKIN

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde iki farklı adreste ruhsatsız silahlar olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler söz konusu adreslere eş zamanlı baskın yaptı.

KALAŞNİKOF ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 uzun namlulu piyade tüfeği, bu silahlara ait 2 şarjör, 71 mermi, 3 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca şarjörü, 25 tabanca mermisi ile 1 çelik yelek ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Ruhsatsız silah operasyonu: 1 tutuklama
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