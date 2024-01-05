Ruhsatsız silah operasyonunda ağabey ile kardeş tutuklandı

Adana'da ruhsatsız silah avına çıka polis, bir eve düzenlediği operasyonda 1 Kalaşnikof piyade tüfeği ve 2 ruhsatsız tabanca ile 2 çelik yelek ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ozan Z. (34) ile kardeşi Vedat Z. (31) silahların kendilerine ait olmadığını, eve kimin koyduğunu bilmediklerini öne sürdü. Adliyeye sevk edilen ağabey ile kardeşi tutuklandı.

POLİSİ GÖRÜNCE…

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir evde çok sayıda ruhsatsız silah bulunduğu bilgisine ulaştı. Şüpheli Ozan Z. ile kardeşi Vedat Z.'nin adresine operasyon düzenleyen ekipler, müstakil evin etrafını sarıp, demir kapıyı koçbaşıyla kırdı. Polisin geldiğini gören şüphelilerden Ozan Z., sırt çantasını bahçeye atıp, evin penceresinden atlayarak kaçmaya başladı.

KISKIVRAK YAKALANDI

Arka sokakta bekleyen polis, Ozan Z. ile evde saklanan Vedat Z.'yi yakaladı. Adreste yapılan aramada minderin altına gizlenmiş 2 ruhsatsız tabanca, 2 çelik yelek ile bahçedeki sırt çantasının içinde ise 1 Kalaşnikof piyade tüfeği ve 25 mermi ele geçirildi. Polis merkezine götürülen şüphelilerden Ozan Z.'nin 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 'kasten yaralama' suçundan da arandığı tespit edildi.

AĞABEY KARDEŞ TUTUKLANDI

Sorguya alınan şüpheliler, silahların kendilerine ait olmadığını, kimin koyduğunu bilmediklerini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ozan Z. ile Vedat Z. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen tüfek ve tabancalar ise incelenmek üzere Adana Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi.