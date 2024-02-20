Ruhsatsız silah taşıyana tutuklama uygulaması meyvelerini verdi

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, bireysel silahlanmanın önüne geçerek suçu önlemek amacıyla Türkiye'de ilk kez Adana'da uygulanan 'ruhsatsız silah taşıyan herkesin tutuklu yargılanması' uygulamasının 119 günlük verilerini açıkladı. Uygulama sayesinde suç oranlarında büyük bir düşüş yaşandığını söyleyen Vali Köşger, "23 Ekim (119 gün öncesi) öncesi verilere baktığımızda ateşli silah kullanılarak öldürülen kişi sayısı 43 kişi iken 23 Ekim sonrasında 13 kişiye düşmüştür. Ateşli silah kullanmak suretiyle kasten adam öldürme oranlarında 23 Ekim sonrasına (119 gün sonrasına) baktığımızda yüzde 69,8 düşüş yaşandığını görüyoruz. Yaptığımız çalışmalar neticesinde Adana'nın üçüncü sayfa haberlerindeki konumunu değiştireceğimize yürekten inanıyorum. Çok net ve kararlılıkla söylüyorum ki Adana, huzurun ve güvenliğin kenti olacak" dedi.

TÜRKİYE'DE İLK KEZ

Adana'da 23 Ekim 2023 tarihinde hayata geçirilen "ruhsatsız silah taşıyan herkesin tutuklu yargılanması" uygulaması ile güvenlik güçlerinin çalışmaları sayesinde, suç oranlarında büyük düşüş yaşandı. Bireysel silahlanmanın önüne geçerek suçu önlemek amacıyla Türkiye'de ilk kez uygulanan bu karar neticesinde Adana'nın huzur ve asayişinde önemli ölçüde katkı sağlandığı gözlemlendi. Vali Yavuz Selim Köşger, İl Asayiş Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Adana'da 2023 yılında bir önceki yıla göre yaşanan düşüşe dikkat çekti.

YÜZDE 70 ORANINDA DÜŞÜŞ

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığınca 'ruhsatsız silah taşıyan herkesin tutuklu yargılanması' yönünde alınan karar doğrultunda 23 Ekim'den bu yana 119 günlük veriler hakkında bilgiler veren Vali Köşger, "Kentimizin asayişinin sağlanması noktasında ilimizde çok ciddi bir karara imza attık. Bu kararın uygulandığı tarihten itibaren yansıyan suç oranlarında azalış, bu konuda gerçekten ne derece doğru bir karar alındığını bizlere gösteriyor. 23 Ekim (119 gün öncesi) öncesi verilere baktığımızda ateşli silah kullanılarak öldürülen kişi sayısı 43 kişi iken 23 Ekim sonrasında 13 kişiye düşmüştür. Ateşli silah kullanmak suretiyle kasten adam öldürme oranlarında 23 Ekim sonrasına (119 gün sonrasına) baktığımızda yüzde 69,8 düşüş yaşandığını görüyoruz. Ateşli silah kullanmak suretiyle kasten yaralama olaylarında da çok ciddi düşüş var. Yine 23 Ekim öncesi verilere baktığımızda ateşli silah kullanılarak yaralanan kişi sayısı 340 kişiden 23 Ekim sonrasında 188 kişiye düşmüş, yani yüzde 44 oranında gerilemiştir." diye konuştu.

HUZURUN VE GÜVENLİĞİN KENTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın koordinesinde ülkenin genelinde yürütülen 'Türkiye'nin Huzuru' faaliyetlerinin Adana'da da hassasiyetle uygulandığını dile getiren Vali Köşger, "Suçla mücadelede caydırıcı tedbirler alarak terör başta olmak üzere uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelemizi tüm güvenlik güçlerimizle koordineli olarak tereddütsüz ve tavizsiz şekilde yürütüyoruz. Bu çalışmaların meyvelerini aldığımızı görmek de motivasyonumuzu arttırıyor. Her şeyden önce bu güzel kente karşı bir sorumluluğumuz var. Adana'nın tüm bu güzelliklerini gölgede bırakacak hadiseleri en aza indirmek istiyoruz. Kendine has dokusuyla ülkemizin en nadide kentlerinden Adana ve bu özel kentin insanları her şeyin en güzelini hak ediyor. Yaptığımız çalışmalar neticesinde Adana'nın üçüncü sayfa haberlerindeki konumunu değiştireceğimize yürekten inanıyorum. Çok net ve kararlılıkla söylüyorum ki Adana, huzurun ve güvenliğin kenti olacak." dedi.